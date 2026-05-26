Nissan Mexicana anunció el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon, donde los propietarios de vehículos de esta marca pueden explorar un catálogo de más de 2 mil 100 productos originales compatibles con varios modelos.

Todo organizado por modelo y categoría, con la garantía de productos originales Nissan.

"El servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones.

“Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén", comentó Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.

Lee también Trump alaba a Nissan tras anuncio de que fabricará más autos en EU; la firma le pide bajar aranceles a autos que hace en México

A través de la tienda, los clientes pueden acceder a nueve categorías principales: autopartes; aceites y lubricantes; amortiguadores; iluminación; defensas; carrocería; tapetes; filtros; y sensores.

La tienda también presenta productos value advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.

Cabe destacar que más de mil 100 de estos productos son fabricados en México, contribuyendo a la industria nacional de autopartes.

"El sector automotriz es una categoría clave para Amazon en México y una en la que hemos invertido para ofrecer una gran experiencia al cliente.

“Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios, talleres mecánicos y refaccionarias, nos dicen que quieren una selección amplia y confiable de refacciones originales que esté siempre disponible y sea fácil de encontrar", añadió Pedro Huerta, gerente de Amazon México.

Lee también Nissan lanza alerta por aranceles

Entregas rápidas y meses sin intereses, entre los beneficios

Entre los beneficios de esta iniciativa están: entregas en menos de 2 días en la mayoría de los destinos a nivel nacional, 12 meses sin intereses en productos seleccionados; pagos quincenales sin tarjeta de crédito a través de Kueski Pay, con un cupón de 30% de descuento hasta $300 pesos para nuevos usuarios; y devoluciones gratuitas dentro de los primeros 30 días.

La estrategia posventa de Nissan Mexicana ha atendido a más de 745 mil clientes en el último año a través de programas de lealtad.

La armadora cuenta con un centro de distribución en Aguascalientes con más de 60 mil refacciones en inventario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc