A un año de la aplicación de aranceles para exportar vehículos a Estados Unidos bajo la Sección 232, Nissan Mexicana hace un llamado al gobierno para buscar un mecanismo que permita conservar empleos en el país, ya que en los próximos mese puede eliminar un turno en las plantas de Aguascalientes.

La compañía envía los modelos Sentra y Kicks a la Unión Americana, los cuales pagan 25% de arancel sobre el porcentaje restante de 75% de contenido regional bajo las reglas del T-MEC.

Al absorber el pago del arancel, Nissan asumió gastos de 1 a 1.2 millones de dólares en el último año, por lo que el segundo mayor fabricante de autos en México redujo la exportación de vehículos al país que gobierna Donald Trump.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, dijo que la compañía ha tenido la capacidad de amortiguar el impacto del arancel, pero esa flexibilidad está llegando a un límite.

“El nivel de producción y exportación que hemos reducido en los últimos meses está llegando a una condición tal que Nissan Mexicana está cerca de reducir grupos de trabajo en las plantas en el país.

“Como referencia, cada turno de manufactura emplea entre 2 mil y mil 800 personas más el impacto en la cadena de suministro”, indicó.

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El año pasado, Nissan fabricó 669 mil vehículos, 1.7% por debajo de 2024; pero exportó 12% menos debido a que disminuyó sus envíos a Estados Unidos.

En el primer trimestre, las exportaciones de Sentra se redujeron 3%; las de Kicks, -19%; y las de Versa, -84.5%, de acuerdo con cifras del Inegi.

La automotriz japonesa trata de entablar un diálogo con el gobierno mexicano para buscar mecanismos que le permitan compensar el impacto arancelario, mantener la capacidad productiva y los 19 mil empleos que genera en el país.

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“Podemos encontrar en colaboración y comunicación con las autoridades federales algunos mecanismos en materia de deducibilidades y en materia laboral que podrían ayudarnos a compensar esa ecuación.

“No estamos hablando de qué necesitamos compensar 25% del arancel en su totalidad, sino encontrar mecanismos que nos permitan reducir la presión sobre esta condición que nos permita respirar en el proceso de revisión del T-MEC”, expuso Centeno.

El directivo descartó que Sentra o Kicks se puedan fabricar en Estados Unidos debido a los costos laborales y de manufactura en ese país.

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Nissan ha diversificado las exportaciones de estos modelos a otros países, pero no compensan el volumen que se enviaba al mercado estadounidense.

El lunes, Nissan presentó su estrategia de largo plazo "Inteligencia de Movilidad para la Vida Diaria", en la que ubica a México como un mercado de alto valor por sus ventas de pick ups, sedanes y autos compactos, así como por su capacidad de manufactura para exportar a toda América y Medio Oriente.

Centeno destacó que el mercado nacional es muy sólido, con necesidad de movilidad y capacidad de acceder a vehículos por las tasas de interés competitivas, opciones de financiamiento y una clase media que sigue comprando cobres.

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