Rumbo a la revisión del Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham Mexico) inició hoy una misión comercial de alto nivel en Washington D.C. en la que se reunirán con funcionarios y empresarios estadounidenses.

La delegación participará del 14 al 16 de abril en el North Capital Meridian Forum, lidereados por el presidente de la Amcham, Oscar del Cueto, y vicepresidente ejecutivo y CEO de la cámara, Pedro Casas Alatriste, es consolidar una cadena de suministro integrada que potencie la competitividad económica de toda Norteamérica.

"Queremos una revisión que dé certeza de largo plazo a la inversión en los tres países, permitiendo llevar a nuestras empresas una lectura de primera mano", expresó Del Cueto.

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"Nuestra posición es clara al buscar una revisión que ofrezca certidumbre; estas reuniones son parte de un diálogo sostenido que permite entender el rumbo real del T-MEC", expuso.

Recordó que la Amcham entregó un documento de 100 páginas con recomendaciones técnicas a la Secretaría de Economía y a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), basadas en la visión de 24 sectores productivos distintos y de representantes de más de mil 350 empresas binacionales.

La organización propone integrar temas tecnológicos de vanguardia en el tratado, tales como el desarrollo de semiconductores y la regulación de la inteligencia artificial para fortalecer al bloque.

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Por su parte, Casas Alatriste dijo que "Norteamérica ya tiene los elementos" para ser un sistema económico continental y necesita imaginación política para tratarse como uno, pensando la región con ambición más allá de la coyuntura.

Añadieron que el mercado norteamericano abarca a 500 millones de consumidores y genera el 30% del PIB global, con un flujo comercial que supera los 100 millones de dólares por hora.

Expusieron que “con los resultados de esta agenda de trabajo, Amcham/Mexico ofrece a sus más de mil 400 empresas socias una lectura de primera mano sobre el estado de las negociaciones y las señales que marcarán el rumbo de la revisión del T-MEC en julio de 2026”.

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