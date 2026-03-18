A pesar de que existen nuevos temas que podrían incorporarse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dicho acuerdo no se reabrirá, sino que, se podrían adicionar a través de otros instrumentos, como las cartas paralelas, dijo el presidente entrante de la American Chamber Mexico (Amcham), Óscar del Cueto.

En entrevista durante la 109 Asamblea General de la Amcham, expuso: “No creemos que vaya a ser una renegociación, una apertura no, las conversaciones que hemos tenido, con las participaciones que hemos hecho en Washington, lo que hemos escuchado también de aquel lado es que va a ser una revisión”.

Sin embargo, dijo que hay temas que se buscará incorporar y habrá ajustes a ciertos puntos, pero todo dentro del marco de la revisión del T-MEC.

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Por ejemplo, hay temas que no se incluyeron como semiconductores, inteligencia artificial, temas de propiedad intelectual, entre otros más.

Temas que “tenemos que llevarlos a la mesa y reforzar aquellos en las que vemos necesidades en algunos sectores en los que ya estamos participando”, añadió que el punto es que integrarlos al T-MEC dará certeza jurídica al sector privado.

Y recordó que con el T-MEC original hubo temas que se incorporaron a posteriori en lo que se conoció como “Protocolo Modificatorio al T-MEC", que podrían ser cartas paralelas.

Agregó que, en otras palabras, “creemos que es un marco que está funcionando en términos generales. Habrá sectores en los que habrá que revisar los que ya mencionaba yo hace un momento, pero que finalmente va a ser una revisión”.

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Consideró que, pese a la incertidumbre las empresas de la Amcham ven en México una oportunidad para invertir.

“Estamos viviendo un momento en el que se abren oportunidades y nosotros lo vemos desde la cámara como una oportunidad de seguir trayendo inversión, de seguir invirtiendo en México. Las empresas que están aquí han invertido no por los últimos dos años, tres años, 10 años. Ahí tenemos empresas que llevan más de 100 años invirtiendo aquí y esto es lo que nos da la certeza”, expuso.

Del Cuento quien fue elegido por el período 2026-2027 explicó que Amcham deben ser una voz unificada que incida en los grandes temas de los próximos años, como lo es el T-MEC un acuerdo que genera certidumbre.

Ante los socios de la Amcham dijo que “no se trata únicamente de defender lo logrado (en el T-MEC), sino de participar activamente en su evolución, asegurando reglas claras, competitividad, facilitación comercial y condiciones equitativas para nuestras empresas”.

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Consideró que la fortaleza de la Amcham radica en el conocimiento técnico de los comités con los que cuentan.

Explicó que “con la experiencia de nuestros socios y en la capacidad de articular un mensaje único, serio y constructivo”.

Para Del Cueto “hablar de competitividad, de atracción de inversiones implica obligadamente referirse a la seguridad y la certeza jurídica. La seguridad es hoy un factor clave para la continuidad operativa, la relocalización de inversiones y la confianza empresarial”.

Dijo que contribuirán al dialogo sobre seguridad, Estado de derecho, y certeza jurídica en México, desde una perspectiva técnica institucional y propositiva.

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