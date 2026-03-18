Más Información

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad

Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad

Maestros de la CNTE y policías se enfrentan en la calle 5 de mayo en la CDMX; no reportan heridos

Maestros de la CNTE y policías se enfrentan en la calle 5 de mayo en la CDMX; no reportan heridos

Caen 7 mexicanos buscados por EU; Genaro "N", líder narcotraficante y José “N” abusador serial, entre los detenidos

Caen 7 mexicanos buscados por EU; Genaro "N", líder narcotraficante y José “N” abusador serial, entre los detenidos

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

Inicia ronda bilateral México-EU previo a revisión del T-MEC; Ebrard se reúne con Greer

Inicia ronda bilateral México-EU previo a revisión del T-MEC; Ebrard se reúne con Greer

EU impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo; se aplicará a 12 países, ¿incluye a México?

EU impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo; se aplicará a 12 países, ¿incluye a México?

EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo

EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo

Alito Moreno "abre las puertas" del PRI a la sociedad civil; Rosario Robles se suma "para defender a México"

Alito Moreno "abre las puertas" del PRI a la sociedad civil; Rosario Robles se suma "para defender a México"

Sergio Mayer regresa a San Lázaro; ofrece disculpa por abandonar su curul y no descarta volver a pedir licencia

Sergio Mayer regresa a San Lázaro; ofrece disculpa por abandonar su curul y no descarta volver a pedir licencia

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”

Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”

San José. cerró su embajada en La Habana y pidió a las autoridades de que retiraran a sus diplomáticos de territorio costarricense.

San José esgrimió para su decisión un "deterioro" de la situación de derechos humanos y la "represión" contra opositores en .

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, señaló que “el gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

Lee también

"Llévense a sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado, bienvenidos”, manifestó el mandatario saliente, quien señaló que la atención se brindará desde Panamá. Aseguró que la decisión se tomó en consulta con la presidenta electa, Laura Fernández, quien, según dijo, mantendrá la misma línea.

Luego, Chaves añadió: "Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos”.

Insistió en que "el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, sólo la libertad del ser humano puede llevar al progreso”.

Costa Rica es un aliado del presidente estadounidense, , quien mantiene un cerco energético obre la isla y ha multiplicado sus amenazas de tomar el control del país.

Lee también

"Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares", dijo el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco.

Costa Rica sigue así los pasos de otro aliado de Trump, Ecuador, que el pasado 4 de marzo expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, al acusarlo de injerencia en asuntos políticos internos del país y en "actividades violentas".

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre. Foto: Especial

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre

Pensión Bienestar 2026 registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300. Foto: Especial Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300 pesos

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Alberta, Canadá. iStock/ Mumemories

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?