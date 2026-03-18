San José. Costa Rica cerró su embajada en La Habana y pidió a las autoridades de Cuba que retiraran a sus diplomáticos de territorio costarricense.

San José esgrimió para su decisión un "deterioro" de la situación de derechos humanos y la "represión" contra opositores en Cuba.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, señaló que “el gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

Lee también Buque con ayuda humanitaria saldrá de México a Cuba en misión internacional; destacan esfuerzo de solidaridad "sin precedentes"

"Llévense a sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado, bienvenidos”, manifestó el mandatario saliente, quien señaló que la atención se brindará desde Panamá. Aseguró que la decisión se tomó en consulta con la presidenta electa, Laura Fernández, quien, según dijo, mantendrá la misma línea.

Luego, Chaves añadió: "Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos”.

Insistió en que "el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, sólo la libertad del ser humano puede llevar al progreso”.

Costa Rica es un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantiene un cerco energético obre la isla y ha multiplicado sus amenazas de tomar el control del país.

Lee también Silvio Rodríguez lanza advertencia: “Exijo mi fusil AKM” ante amenazas de EU contra Cuba

"Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares", dijo el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco.

Costa Rica sigue así los pasos de otro aliado de Trump, Ecuador, que el pasado 4 de marzo expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, al acusarlo de injerencia en asuntos políticos internos del país y en "actividades violentas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc