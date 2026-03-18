Vladimir Padrino López, el hombre fuerte de Nicolás Maduro y considerado hasta ahora como inamovible, fue destituido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura.

Padrino López fue una de las figuras más cercanas al fallecido Hugo Chávez, de quien incluso fuera alumno en la Academia Militar.

En 2002, durante la intentona golpista contra Chávez, Padrino López mostró su lealtad al chavismo, al negarse a ser parte del levantamiento.

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Tras la muerte de Chávez y la designación de Maduro como su sucesor, Padrino fue nombrado ministro de Defensa desde el 24 de octubre de 2014, tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer periodo presidencial de Maduro.

En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa.

Aprovechando su puesto, Padrino López, de 62 años, nacido en Caracas, concentró facultades estratégicas en las Fuerzas Armadas, incluyendo el control del espacio aéreo, la vigilancia de aeronaves sospechosas de participar en actividades del tráfico de drogas.

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Padrino López, de combatir al narco a protegerlo

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones de agencias federales de Estados Unidos, en vez de usar esa información para combatir al narco, Padrino se dedicó a facilitar el tránsito de vuelos para el transporte de cocaína, a cambio de jugosos pagos de las organizaciones criminales.

Aquellos que no querían pagar, indicaron las pesquisas, eran perseguidos, los aviones destruidos y la droga interceptada.

El costo de los servicios de protección al narco podía superar los 60 mil dólares por operación, señalan documentos judiciales de Estados Unidos. Parte de los recursos habrían sido administrados a través de subordinados en el ejército, y se destinaban para actividades políticas.

El 24 de mayo de 2019 se inició en el distrito de Columbia el proceso penal contra Padrino López. Se le acusó de conspiración para distribuir cocaína utilizando aeronaves registradas en Estados Unidos.

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A principios de 2025, el Departamento estadounidense de Estado anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a la captura de Padrino López.

El venezolano niega haber participado en actividades criminales y califica de "inmorales" las acusaciones en su contra.

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