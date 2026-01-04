Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Papa León XIV pide garantizar soberanía y paz en Venezuela tras detención de Maduro

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

“México debe dar prioridad a la negociación del T-MEC”, dicen especialistas en medio de crisis por Venezuela

AMLO sale del retiro en apoyo a Maduro; lo tunde la oposición

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

A Pemex le sale más barato importar que producir

Caracas. La Fuerza Armada de , bastión del gobierno que jura lealtad a , reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.

Estados Unidos ejecutó el sábado un en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.

“Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe”, dijo a la vez el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que “el presidente Nicolás Maduro” es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.

Padrino calificó de “cobarde secuestro” la captura de Maduro que, afirmó al leer un comunicado de la (FANB), ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

Al mismo tiempo, llamó a la población venezolana a que “retome sus actividades” con normalidad.

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, señaló.

También instó a la ciudadanía “a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer”.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de tras ser capturado en la madrugada del sábado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y extraído del país en medio de intensos bombardeos. Enfrentará en Nueva York acusaciones de narcoterrorismo.

La Corte Suprema determinó el sábado que Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, pasó el sábado de noche a ser presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo venezolano y debe jurar el cargo este lunes.

