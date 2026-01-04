Caracas. La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano la víspera en una operación estadounidense.

Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos. El gobierno no ha ofrecido un saldo oficial.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.

“Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe”, dijo a la vez el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que “el presidente Nicolás Maduro” es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.

Padrino calificó de “cobarde secuestro” la captura de Maduro que, afirmó al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

Al mismo tiempo, llamó a la población venezolana a que “retome sus actividades” con normalidad.

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, señaló.

También instó a la ciudadanía “a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer”.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras ser capturado en la madrugada del sábado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y extraído del país en medio de intensos bombardeos. Enfrentará en Nueva York acusaciones de narcoterrorismo.

La Corte Suprema determinó el sábado que Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, pasó el sábado de noche a ser presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo venezolano y debe jurar el cargo este lunes.