El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha informado en la madrugada de este domingo que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, implementadas este sábado a raíz del ataque de Washington sobre Venezuela, se han levantado ya desde las 6:00 horas españolas (05:00 GMT).
"Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios", ha anunciado Duffy en su cuenta de X.
Este sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "en apoyo al Departamento de Guerra", según las palabras del secretario de Transporte, y para "asegurar la seguridad del público en vuelos".
Estados Unidos lanzó un ataque este sábado contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados por mar y por aire hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico, entre otros cargos.
Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe. Las restricciones afectan a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.
JetBlue informó que tuvo que cancelar al menos 215 vuelos por el cierre del espacio aéreo para su uso por aeronaves militares.
El destino más afectado fue Puerto Rico. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla.
En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM.
