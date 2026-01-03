New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

El Consejo Editorial del medio estadounidense The New York Times consideró que el ataque de Estados Unidos en Venezuela es "ilegal e imprudente", ya que, afirman, "el belicismo del Sr. Trump viola la ley" y el intentar derrocar a un régimen puede "empeorar las cosas" llevando, incluso, a que EU se sumerja en una "crisis internacional sin razones válidas".

El editorial titulado "Trump’s Attack on Venezuela Is Illegal and Unwise", se da luego de que la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron ataques en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico y terrorismo en EU.

El Consejo del New York Times, conformado por un grupo de periodistas expertos, consideró que el presidente Trump está abandonando su propio principio emitido en 2024 cuando dijo: "no voy a iniciar una guerra. Voy a detener las guerras".

Lee también Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Foto: Captura de pantalla

New York Times prevé repunte de violencia e inestabilidad regional

El Consejo Editorial del New York Times expresó su temor a que la crisis actual entre ambos países se refleje en "un mayor sufrimiento para los venezolanos, una creciente inestabilidad regional y un daño duradero a los intereses estadounidenses en todo el mundo", sin embargo, afirman que mantienen su esperanza a que las tensiones terminen menos mal de lo que anticipan.

Entre los posibles resultados negativos que se encuentran luego de esta escalada en Venezuela, el medio prevé un repunte de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN, con presencia en el occidente de Venezuela. También un incremento de agresiones de los grupos paramilitares conocidos como "colectivos" que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro.

Asimismo esperan mayores disturbios en Venezuela que podrían desestabilizar los mercados mundiales de energía y alimentos y generar más migrantes en todo el hemisferio.

Lee también Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el ataque a diferentes puntos de Venezuela y anunció la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El Consejo Editorial dice que hasta ahora el presidente de EU no ha ofrecido razones validas para atacar Venezuela y que tienen la sospecha de que Trump no pidió la aprobación del Congreso estadounidense para sus acciones militares.

EU ha liderado "ataques ilegales" contra presuntas narcolanchas

El New York Times detalla que en los últimos meses el presidente Donald Trump "ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela". Estos "ataques ilegales", afirma, han dejando víctimas mortales luego de ser agredidos en embarcaciones denominadas "narcolanchas".

Las agresiones a Venezuela, agrega, "violan el derecho internacional" porque todos los tratados de derechos humanos prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales y al atacar a las pequeñas embarcaciones que, según él, transportan drogas, ha asesinado a personas basándose en la mera sospecha de que han cometido un delito, sin darles la oportunidad de defenderse.

"La administración parece haber asesinado a personas indefensas" escribieron.

Foto: X @Southcom

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro