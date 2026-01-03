Reportan explosiones en la capital de Venezuela; se escuchan también aviones que sobrevuelan la zona

Caracas.- Fuertes explosiones con ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas, Venezuela, constató un periodista de la AFP en la capital venezolana

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de guerra en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y afirmara que los días del mandatario Nicolás Maduro en el poder "están contados". A las 02H15 (06H15 GMT), se seguían escuchando explosiones sobre la ciudad.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.

Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

Un equipo de CNN presenció e informó que algunas zonas de la capital venezolana se quedaron sin electricidad.La primera explosión se registró aproximadamente a la 1:50 a. m., hora local.

"Una fue tan fuerte que mi ventana tembló después", dijo la corresponsal de CNN Osmary Hernández. Varias zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron oír el ruido de aviones tras las explosiones.

