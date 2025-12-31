Asunción/Ciudad de México.— Dirigentes latinoamericanos hicieron ayer un llamado a una “solución pacífica” a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump confirmara que lanzó el primer ataque terrestre contra el tráfico de drogas en América Latina, contra un puerto venezolano.

“Me preocupa muchísimo, y le he transmitido al gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar”, dijo Peña, en respuesta a una pregunta sobre la situación en Venezuela, durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Asunción. “Yo desearía que eso no ocurra”, agregó Peña, cuyo gobierno no reconoce al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que “no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos, pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”.

De acuerdo con medios estadounidenses, el ataque contra el muelle venezolano donde, según Trump, se cargaba “droga a los barcos”, se realizó con drones en una zona que, a decir de la inteligencia de EU, era utilizada por el Tren de Aragua, una banda criminal calificada de organización terrorista extranjera, para almacenar drogas y preparar su traslado en embarcaciones.

La Mandataria mexicana insistió en que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía diplomática y multilateral. “Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, sostuvo Sheinbaum.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

“El ELN está permitiendo, con su traqueteo [narcotráfico] y su dogma mental, invadir Venezuela”, escribió Petro en X.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, señaló el dirigente colombiano.

“Yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela, en nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas”, indicó Petro.

El gobierno venezolano se mantiene en silencio frente al ataque anunciado por Trump.

Sin embargo, Maduro dijo ayer que en EU se transmiten “noticias falsas” sobre su país. “Todo lo que dicen es mentira”, alegó el mandatario en un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, sin desmentir alguna noticia en particular.

Subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “abatió” nueve aeronaves el lunes, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.

Según el dirigente venezolano, la FANB ha destruido, en el transcurso de este año, 39 aeronaves usadas para el narcotráfico, en lo que llamó un “modelo ejemplar” en el combate al narco. Agencias