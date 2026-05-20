Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la inculpación por parte de Estados Unidos al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 es una "acción política" sin "basamento jurídico" que busca justificar una "agresión militar" a la isla.
"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", escribió en X Díaz-Canel.
El mandatario cubano subrayó que Cuba actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".
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mcc
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