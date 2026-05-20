Más Información

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Montiel y Alito protagonizan pleito en redes sociales; dirigentes partidistas intercambian acusaciones de "narcopolítica"

Montiel y Alito protagonizan pleito en redes sociales; dirigentes partidistas intercambian acusaciones de "narcopolítica"

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

El presidente de , Miguel Díaz-Canel, aseguró que la inculpación por parte de Estados Unidos al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 es una "acción política" sin "basamento jurídico" que busca justificar una "agresión militar" a la isla.

"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", escribió en X Díaz-Canel.

El mandatario cubano subrayó que Cuba actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Telcel y AT&T registran tu línea SIN permiso Diputado lanza grave alerta por CURP Biométrica. Foto: Canva / RENAPO

¿Telcel y AT&T registran tu línea SIN permiso? Diputado lanza grave alerta por CURP biométrica

Visa americana/ iStock

El error ‘fatal’ por el que pueden negarte la visa americana bajo la sección 212(a)

Memorial Day. Foto: iSTOCK-vadimrysev

Memorial Day 2026: Qué es el Día de los Caídos, su historia, origen y por qué se celebra en Estados Unidos

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite

Miami. Foto: Gemini

Playas, fuegos artificiales y cultura: Miami anuncia su gran celebración por los 250 años de Estados Unidos