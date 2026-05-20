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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó contra el expresidente de , Raúl Castro, por el asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: "si matas estadounidenses, te perseguiremos".

Blanche destacó en un evento en Miami que, "por primera vez en casi 70 años, altos liderazgos del régimen cubano afrontan cargos en este país", ante la imputación a Castro por el asesinato de los pilotos del grupo Hermanos al Rescate y conspiración para matar estadounidenses en 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

"El presidente Trump está comprometido a restaurar un principio muy simple, pero importante: si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas, y en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado", declaró el fiscal.

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"EU no olvida a sus ciudadanos"

El funcionario habló minutos después de revelarse que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando fue ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo de dos avionetas estadounidenses el 24 de febrero de 1996.

En ellas, iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, así como el cubano Pablo Morales, residente legal de EU, como parte del trabajo que hacían con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que huían de la isla.

"Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan y no olvidarán a sus ciudadanos. Quiero decir que tampoco olvidamos a las familias, a sus seres queridos, ni a los amigos que han cargado con la pena y el dolor por 30 años", manifestó Blanche.

La acusación formal, presentada el 23 de abril y revelada apenas ahora, también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

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El gobierno cubano alegó en aquel momento que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran "terroristas", pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

En sus primeras palabras tras anunciar los cargos, Blanche no aclaró cómo sería una operación para capturar a Raúl Castro.

"La acusación de hoy, aunque no trae de vuelta a las víctimas asesinadas, hace una declaración, que el gobierno de Estados Unidos no ha olvidado a estos hombres inocentes", expuso.

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