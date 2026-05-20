Enrique Inzunza Cázarez mantiene intactos sus privilegios y prerrogativas en el Senado de la República a pesar de las acusaciones en Estados Unidos de sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, con una dieta mensual de 132 mil 900 pesos mensuales y apoyo que maneja discrecionalmente, de 200 mil pesos más, por ser presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

El originario de Badiraguato, cuna de los principales capos del narcotráfico en México, fue el principal operador en el Senado de la Reforma Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que tuvo como propósito elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces en México.

Paradójicamente y desde antes de la reforma judicial, aunque el legislador acusaba corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, ya había tejido una red familiar de jueces y otros funcionarios que operaron a favor de él, de Rubén Rocha y de Morena.

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Incluso en 2017, fue acusado por una jueza de haberla acosado sexualmente y enviarle un video desnudo. No hubo ninguna consecuencia.

El operador de Morena en la Reforma Judicial es parte de la llamada “burbuja” en el Senado que sigue siendo encabezada por Adán Augusto López.

De acuerdo con transparencia del Senado, Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Rubén Rocha, tiene una dieta mensual, como cualquier otro senador, de 132 mil 900 pesos mensuales.

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Sin embargo, por ser presidente de comisión, recibe recursos adicionales por 200 mil pesos mensuales, los cuales maneja discrecionalmente para el pago del secretario técnico, quien gana aproximadamente 80 mil pesos mensuales, así como el resto lo reparte entre asesores de la Comisión de Estudios Legislativos.

Sumado a ello, todos los senadores, incluido Inzunza, reciben boletos de avión, vales de gasolina y seguros de vida y de gastos médicos, entre otras prerrogativas. Ello sin contar los apoyos directos de la bancada, que durante la gestión de Adán Augusto López como coordinador, fueron de casi 900 millones de pesos anuales, que se manejaron discrecionalmente.

La influencia del Enrique Inzunza en el Senado se mantiene intacta. Su hija, Aitana Inzunza, recién graduada de la carrera de Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz, sin tener experiencia, es asesora del grupo parlamentario de Morena, ello a pesar de la promesa del coordinador, Ignacio Mier, de revisar el caso.

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