Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026 el gobierno federal ha solicitado 269 requerimientos de extradición y detención provisional de personas de México a Estados Unidos, de los cuales 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de concluir.

El canciller señaló que de los requerimientos pendientes, 183 casos corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ante autoridades judiciales. Mientras que los 50 casos restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

“En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional, es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, señaló.

Durante la conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó que a la fecha “no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos, nosotros: reciprocidad”.

La Mandataria negó que se quiebre el acuerdo bilateral por no realizar ninguna entrega y dijo que el gobierno federal no “está cubriendo a nadie”, luego de la acusación de Estados Unidos hacia el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

“Nosotros en su momento dijimos: ‘a ver, que se presenten las pruebas’. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’. Pero, ¡ah, toda la comentocracia! ‘¿Cómo se le ocurre a la Presidenta pedir pruebas?’, si es lo mismo que hace Estados Unidos”, declaró.

Al decir que la relación de la Unión Americana debe ser recíproca, la Jefa del Ejecutivo recordó que ante las solicitudes de extradición, el país vecino ha señalado que no hay pruebas suficientes, misma respuesta de Sheinbaum Pardo ante las acusaciones a los políticos mexicanos.

“¿Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien? No, la fiscalía hace sus propias investigaciones. Y si hay responsabilidades, que opere, que haga su trabajo. Pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final, que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país, contra el pueblo de México. Así de claro”, expresó.

Relaciones Exteriores detalló que una solicitud extranjera “insuficientemente clara o sustentada” carecería de fundamento necesario para superar este escrutinio judicial. Mientras que solicitar elementos adicionales es la etapa “necesaria” para asegurar que la solicitud supere el proceso, particularmente la verificación inicial de la Cancillería.

“Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá —que han cometido delitos— a México, nos piden pruebas, o no los extraditan porque dicen que ‘no hay pruebas suficientes’. Pero hay quien dice: ‘no, eso es una falta de la Presidenta o de…’, ni siquiera mía; del Jurídico de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de estos temas”, dijo.

El canciller Velasco Álvarez indicó que cada país, conforme a su legislación, realiza un análisis de cada solicitud de detención provisional, mas no un análisis del Tratado Bilateral como si “existiera un vacío legal, como han sugerido algunas personas”.

“Es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional y pueden ver que además tiene un fundamento legal clarísimo”, señaló.

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