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El secretario de Estado de , Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y , en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

El mensaje muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español. Se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", dijo el secretario de Estado estadounidense.

"En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países, y actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", expresó.

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En su mensaje difundido a través de su cuenta de X, Rubio aseveró que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares" y acusó al conglomerado empresarial militar GAESA, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

El funcionario estadounidense, de origen cubano, dijo que "no solo GAESA pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante".

"GAESA, un Estado dentro del Estado"

Recordó que hace tres décadas Raúl Castro fundó esa empresa, que es "propiedad de las fuerzas armadas" y, afirmó que "cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual".

"Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos, y controlan el 70% de la economía de Cuba.

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Según Rubio, esa "élite" obtendría ganancias de hoteles, bancos, tiendas e incluso de remesas. "Todo pasa por sus manos; de esas remesas ellos retienen un porcentaje".

Según el secretario de Estado, ahora que dejó de llegar "petróleo gratis" de la Venezuela chavista, "ellos compran combustible para sus generadores".

"En vez de usar el dinero para modernizar las centrales eléctricas, que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos", afirmó.

"Cuba no está controlada por ninguna revolución" sino por "GAESA, un Estado dentro del Estado" que beneficia a una pequeña "élite".

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En su mensaje, Marco Rubio reiteró la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que debe ser distribuida directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo. Además, fustigó la represión a "cualquiera que se atreva a quejarse".

El secretario de Estado se refirió también a los apagones en Cuba. "La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos".

"Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", esgrimió. *Con información de EFE

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