Las publicaciones periódicas como los diarios en sus ediciones impresas y sus sitios web son obras protegibles no sólo por su marca, sino también por su textos originales, sus archivos y sus editoriales, coincidieron investigadores y catedráticos de la Faculta de Derecho de la UNAM.

En el marco de la conferencia en materia de derechos de autor titulada “Periódicos y portales de noticias como obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor”, declararon que si bien hay avances en resoluciones que protegen dichas publicaciones, se requiere una reforma en la materia.

El maestro David Rosales García, especialista en propiedad intelectual, expuso que el criterio histórico restrictivo en el tema de la protección al contenido en periódicos debe entenderse sólo como un antecedente, no como un límite definitivo.

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“El mensaje central es la publicación periódica como un activo intangible, complejo que debe de protegerse como marca, pero también como obra, como archivo y como negocio”.

En el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho y ante el Director Comercial y el Represente Jurídico de EL UNIVERSAL, Juan Manuel Ramírez e Idelfonso Fernández, respectivamente, el catedrático subrayó la importancia de un fallo de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, que indica que una obra literaria puede expresarse en distintos soportes y formas.

“También reconoció que las colecciones o compilaciones pueden ser protegibles cuando exista selección o disposición original. Si reclama el autor de un artículo, la protección recae sobre ese artículo especifico”, expuso.

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Además, continuó, si reclama el editor respecto al conjunto, la protección puede recaer en la selección, disposición, línea editorial y compilación del periódico.

“En consecuencia, el periódico puede analizarse como obra de colección periódica, sin reducirlo únicamente a una reserva de derechos o marca”, subrayó.

Sin embargo, el experto reconoció, que al no existir jurisprudencia, se requiere una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, para establecer con claridad estos conceptos y proteger a los periódicos, pero también las obras originales como son reportajes, artículos, editoriales y el material fotográfico.

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Rosales García expuso el caso de The New York Times contra Open IA, por el empleo de miles de artículos, lo cual demuestra que la protección de contenidos periodísticos es hoy un tema jurídico, tecnológico y estratégico, por lo que el marco legal en México también debe considerar el uso de la inteligencia artificial y cómo puede afectar a los periódicos.

Carmen Arteaga, Directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho, dijo que para que una obra en un periódico este protegido por la ley debe tratarse de un texto original, lo cual no significa que puedan ser usados los datos ahí compilados, pero habrá que ver si son de actualidad como las noticias, por lo que en ese caso si se pueden utilizar.

“Lo que no puedo hacerse es copiar una nota tal cual, grabar una noticia como la dijo el reportero y transcribirla, copiarla y pegarla. Eso sí, no se puede hacer”, puntualizó.

Por su parte, el catedrático de la UNAM, Fernando Delgado Chong, expuso que ante la reproducción indebida de artículos periodísticos y materia fotográfico se debe establecer que implicaciones tiene ello, si se violaron derechos, si se puede reclamar alguna indemnización, determinar quién es el autor de la obra, tema que es recurrente en los periódicos y plataformas de información.

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