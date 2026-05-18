La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó su Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), desde donde buscará guiar el desarrollo y uso de la IA con una perspectiva humanista, ética y centrada en el interés público, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la presentación realizada en la Biblioteca Central de la UNAM, el rector sostuvo que la máxima casa de estudios no sólo acompañará el avance tecnológico, sino que buscará conducir su evolución conforme a los principios universitarios. “La tecnología debe acompañarse siempre de una perspectiva humanista”, subrayó.

Lomelí Vanegas explicó que el nuevo Consejo tendrá la tarea de impulsar que la inteligencia artificial sea entendida “no como una fuerza externa e inevitable”, sino como un ámbito de decisión pública y académica centrado en las personas. También deberá coordinar esfuerzos entre dependencias universitarias, fomentar el trabajo interdisciplinario y acompañar políticas integrales sobre IA.

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“El conocimiento, cuando se enlaza con principios éticos y compromiso social, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos para enfrentar problemáticas concretas y abrir caminos de esperanza. Esa debe ser la finalidad central de la inteligencia artificial”, afirmó.

En el acto, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, calificó la creación del Consejo como una acción de relevancia histórica y aseguró que los trabajos del organismo serán referencia para todo el sistema de educación superior del país.

“La IA no debe alejarnos de lo humano sino ayudarnos a entender mejor nuestras capacidades, responsabilidades y posibilidades como sociedad”, señaló la funcionaria, quien además ofreció colaboración de la dependencia federal con la UNAM para construir una inteligencia artificial “al servicio de México”.

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Por su parte, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, advirtió que los debates sobre inteligencia artificial no pueden limitarse a productividad y automatización, sino que deben considerar derechos humanos, sostenibilidad ambiental, democracia y reducción de desigualdades.

El coordinador del Consejo, Pablo Pruneda Gross, aseguró que la IA representa “un parteaguas en la civilización humana”, comparable con la escritura, la imprenta o la electricidad, debido a la velocidad con la que transforma todos los ámbitos de la vida.

Indicó que el trabajo sobre IA en la UNAM comenzó hace seis años desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero rápidamente evolucionó hacia un enfoque multidisciplinario en el que hoy participan más de 130 especialistas de áreas como derecho, física, sociología, economía, informática, matemáticas y psicología.

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En representación del sector tecnológico, Itzul Girón Antonio sostuvo que México tiene una “oportunidad única e impostergable” para definir una estrategia nacional de inteligencia artificial que articule educación, ciencia y tecnología para atender los retos sociales y fortalecer las políticas públicas.

Previo al acto, el rector tomó protesta a las y los integrantes del CCOIA, entre ellos las coordinadoras y coordinadores de investigación científica, humanidades y difusión cultural de la UNAM, además de especialistas universitarios y representantes del sector tecnológico.

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