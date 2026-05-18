Más Información

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Aunque la Secretaría de Educación Pública () mantiene oficialmente el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio, en los estados ya comenzó la fragmentación del calendario: 3 de cada 10 estudiantes terminarán clases antes de esa fecha, mientras que Colima aplicará el recorte más drástico con 23 días menos de actividades escolares.

De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización Mexicanos Primero, siete de cada diez alumnos de educación básica continuarán bajo el calendario original, pero varios estados ya ajustaron sus fechas de salida por decisiones locales.

Hasta ahora, 18 entidades mantendrán el fin de clases el 15 de julio; sin embargo, 10 estados todavía no informan si modificarán el calendario escolar, lo que mantiene incertidumbre entre madres, padres y docentes.

Colima y Yucatán cerrarán antes el ciclo escolar

Los casos que más llaman la atención son Colima y Yucatán. En Colima se eliminarán 23 días de clases, mientras que en Yucatán el ciclo concluirá 13 días antes de lo previsto originalmente.

Lee también

En conjunto, ambas entidades concentran a 546 mil 90 estudiantes de educación básica y 129 mil 910 de educación media superior que tendrán menos días de actividades escolares.

Por otra parte, Nuevo León y Sinaloa también adelantarán el cierre del ciclo —el 8 y 10 de julio, respectivamente—, aunque en esos casos ya se había contemplado desde el inicio del ciclo escolar cumplir con los 185 días efectivos de clase establecidos por las autoridades educativas.

Mexicanos Primero señaló que ha dado seguimiento puntual a las decisiones tomadas en cada entidad desde el primer anuncio de la SEP sobre el cierre del ciclo escolar y el inicio del periodo vacacional.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]