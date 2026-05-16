Con un aumento de 22 mil 527 personas alfabetizadas en 2020 a 189 mil 874 en 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó un avance “histórico” de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, a la par que mantiene en atención a más de 3.9 millones de personas en rezago educativo.

En un comunicado, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que dichos resultados forman parte de una política educativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual coloca a la alfabetización como una prioridad nacional y un acto de justicia social.

Señaló que la alfabetización dejó de ser un esfuerzo aislado para convertirse en un movimiento de alcance nacional, respaldado por los 26 institutos estatales de educación para adultos y seis unidades de operación distribuidas en el país.

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Por su parte, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, informó que se concretaron 50 alianzas estratégicas con la intención de fortalecer la estrategia, entre ellas 14 con gobiernos estatales, acuerdos con dependencias federales, organismos internacionales, sector privado y organizaciones en Estados Unidos para ampliar la operación de plazas comunitarias.

A pesar de los avances, el INEA advirtió que el analfabetismo continúa afectando de forma principal a sectores vulnerables: seis de cada diez personas que no saben leer ni escribir son mujeres; 28 por ciento pertenece a pueblos indígenas y 19 por ciento vive en comunidades rurales.

La SEP indicó que Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantienen los mayores niveles de incidencia, mientras que Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guanajuato y Michoacán concentran casi dos terceras partes del problema nacional.

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