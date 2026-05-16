Chilpancingo.- La primera noche del festival Acamoto fue intensa; primero, policías estatales y municipales junto con soldados de la Guardia Nacional intentaron que los participantes no bloquearan la Costera Miguel Alemán, luego se enfrentaron y al final, con gas lacrimógeno, desalojaron a los motociclistas.

Casi a la medianoche, los participantes de Acamoto intentaron tomar la Costera Miguel Alemán para comenzar a realizar acrobacias y arrancones como lo han hecho desde hace dos décadas. La invasión a la avenida provocó congestionamiento vial.

Mientras la avenida estuvo bloqueada, los motociclistas realizaron acrobacias, además de recorridos acelerando sus motocicletas.

Sin embargo, la operación que implementó la Policía Estatal, la Municipal junto con soldados de la Guardia Nacional lo impidieron, pero no fue fácil, los motociclistas pusieron resistencia.

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Los soldados de la Guardia Nacional con equipo antimotín comenzaron a empujar a los participantes motociclistas hacia la banqueta de la Costera. Por su parte, los motociclistas resistieron, pero fueron superados.

Se armó la trifulca entre motociclistas y soldados y policías. Varios participantes del festival resultaron golpeados, otros fueron subidos a las patrullas.

Se armó la trifulca entre motociclistas y soldados y policías. | Foto: Especial.

Para inhibir la concentración, los policías y soldados comenzaron a lanzar gas lacrimógeno, lo que provocó la molestia de los participantes, donde se encontraban niños y niñas.

Desde la mañana del jueves, en Acapulco se implementó una operación para revisar a todos los asistentes al Acamoto. Los retenes de revisión se instalaron desde la entrada del puerto: en la caseta de cobro de peaje de La Venta, en la autopista del Sol. Además, se instalaron otros sobre la Costera Miguel Alemán.

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Los retenes eran para revisar que los motociclistas porten casco, además de que tuvieran sus placas y licencias de manejo vigentes y no condujeran en estado de ebriedad.

El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, afirmó que la operación busca impedir que los motociclistas hagan bloqueos en la Costera y acrobacias con sus motos.

El funcionario informó que para esta operación participaron 853 agentes entre policías estatales y municipales, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), soldados de la Guardia Nacional y marinos; además, 174 patrullas, 58 motocicletas, además de grúas.

De acuerdo a reportes de las autoridades, el primer día arribaron a Acapulco unos 650 motociclistas y el viernes llegaron al puerto otros 600 más. Esta cifra es muy inferior a la de otros años.

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Para esta operación participaron 853 agentes entre policías estatales y municipales. | Foto: Especial.

Durante todo el año, la realización del festival Acamoto estuvo en tensión. Las autoridades, sobre todo el ayuntamiento, el responsable de la autorización, se mostraron ambiguas hasta el último momento.

Los que mostraron un rechazo fuerte contra el festival fueron empresarios hoteleros y restaurantes, quienes por un momento advirtieron que realizarían un bloqueo comercial para los participantes: no les darían el servicio de hospedaje ni la venta de alimentos.

Por su parte, otro grupo de empresarios se manifestó a favor del festival porque, aseguraron, representa una derrama económica para el puerto.

El jueves, algunos hoteles colocaron vallas en sus fachadas para impedir que los motociclistas ingresaran; por ejemplo, el hotel Fiesta Americana cercó su fachada para, según dijeron, evitar que los participantes del Acamoto hicieran destrozos.

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En la edición del año pasado, el saldo del Acamoto fue letal: ocho personas muertas (una de ellas una mujer atropellada por un motociclista), 30 lesionadas, 45 detenidas, 120 motocicletas aseguradas, algunas con reporte de robo. Esos días se recolectaron unas 300 toneladas de basura, según reportó la Secretaría de Protección Civil de Guerrero.

La SSP de Acapulco informó que hasta el sábado había infraccionado a 219 motociclistas, 81 por ciento más que el año pasado. Además de que aseguraron 54 motocicletas por falta de documentación oficial y por no usar casco.

La dependencia informó que 3 personas han resultado con lesiones menores por percances, pero no especifica que estas ocurrieron en el desalojo de la noche del viernes.

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JACL/cr