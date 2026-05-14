Más Información

Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex

Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex

Pumas no puede ante Pachuca y queda golpeado para la Semifinal de Vuelta

Pumas no puede ante Pachuca y queda golpeado para la Semifinal de Vuelta

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"

"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"

Chilpancingo. – Juan “N”, alias “El Junior”, señalado como segundo al mando del grupo delictivo y considerado objetivo prioritario, fue detenido en el municipio de Zihuatanejo, informó este jueves la fiscalía general del Estado de Guerrero.

Precisó que la detención se realizó en coordinación con fuerzas federales y estatales y cumplimentó una orden de aprehensión.

En la misma acción fue detenido Christopher “N”, ambos señalados por su probable responsabilidad en el delito de , en agravio de una víctima de identidad reservada. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control

Lee también

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, detuvo en Zihuatanejo a Juan “N”, alias “El Junior”, del grupo delictivo “Los Viagras”. Junto con él, fue capturado Christopher “N”. | Foto: Especial.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero, detuvo en Zihuatanejo a Juan “N”, alias “El Junior”, del grupo delictivo “Los Viagras”. Junto con él, fue capturado Christopher “N”. | Foto: Especial.

Se informó que, de acuerdo con las investigaciones, desde febrero de 2026 la víctima recibía amenazas y a cambio de no causarle daño. Los imputados acudían de manera presencial para recoger el dinero de la extorsión.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal de Guerrero.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]