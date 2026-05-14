Chilpancingo. – Juan “N”, alias “El Junior”, señalado como segundo al mando del grupo delictivo “Los Viagras” y considerado objetivo prioritario, fue detenido en el municipio de Zihuatanejo, informó este jueves la fiscalía general del Estado de Guerrero.

Precisó que la detención se realizó en coordinación con fuerzas federales y estatales y cumplimentó una orden de aprehensión.

En la misma acción fue detenido Christopher “N”, ambos señalados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, en agravio de una víctima de identidad reservada. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero, detuvo en Zihuatanejo a Juan “N”, alias “El Junior”, del grupo delictivo “Los Viagras”. Junto con él, fue capturado Christopher “N”. | Foto: Especial.

Se informó que, de acuerdo con las investigaciones, desde febrero de 2026 la víctima recibía amenazas y exigencias de pagos de cuotas a cambio de no causarle daño. Los imputados acudían de manera presencial para recoger el dinero de la extorsión.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal de Guerrero.

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