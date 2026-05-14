San Francisco de Campeche. - Luego de las duras críticas en redes sociales, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que nunca ha tenido gusto por las joyas ni por las prendas costosas.
“Jamás me he comprado una prendita”, aseguró durante el pasado Martes del Jaguar.
La mandataria campechana afirmó que solo utiliza pulseras de plástico elaboradas por artesanas y que la mayoría de los accesorios que porta han sido regalos con valor sentimental.
Destacó también que no le da importancia al precio de la ropa ni a los accesorios; incluso aseguró que su forma de vestir siempre ha estado alejada de la ostentación.
La mandataria salió a dar explicaciones, tras las críticas y cuestionamientos hacia figuras políticas por sus lujos y gastos personales.
Hay que señalar públicamente que se exhibió a la mandataria portando joyería de la marca Cartier valuada en cientos de miles de pesos.
Ante estos señalamientos, Sansores San Román afirmó que "nunca he tenido inclinación por la compra de joyería o prendas de valor", y expresó que los accesorios que porta han sido regalos de personas cercanas, a los que atribuyó un valor sentimental.
