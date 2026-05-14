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Culiacán, Sin a 14 de mayo. - Las fuerzas federales realizaron un en el fraccionamiento Carlos V, ubicado en la parte norte de Culiacán, donde fue asegurada una residencia, en donde fueron asegurados precursores químicos y drogas, sin que se conozca el tipo de sustancias toxicas.

Según la información que se conoce, la residencia que se encuentra bajo resguardo se ubica por el de dicho fraccionamiento, donde elementos del Ejército y la Guardia Nacional mantienen bajo vigilancia el inmueble, en espera que se emita una orden táctica de investigación.

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Lo que se conoce, es que, desde la madrugada, elementos federales mantuvieron un fuerte patrullaje por la zona conocida como la Conquista y poco después, procedieron a ingresar al fraccionamiento Carlos V, donde ubicaron una residencia, con y presuntamente drogas.

En esa zona, los vecinos reportaron que unidades blindadas del ejército fueron colocadas en forma estratégicas en ese fraccionamiento, en espera que personal de la Fiscalía General de la República acuda al lugar con la orden de cateo.

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JACL/dmrr

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