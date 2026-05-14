Matamoros, Tamaulipas. - Un pescador perdió la vida al quedar atrapado con unas cuerdas entre el motor de la lancha en la cual trabajaba en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Se informó que el hombre, al no poder liberarse, se hundió en el mar, por lo que se solicitó el apoyo de la Capitanía de Puerto Marina y la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia.

El pescador fue identificado como Alfredo Pérez, de aproximadamente 38 años de edad, quien viajaba en la lancha con uno de sus hijos cuando sucedió el accidente.

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Idelfonso Carrillo, también pescador en Matamoros, dio a conocer que el bote se encontraba a siete millas náuticas de la costa y que incluso Alfredo les había llamado para informarles que estaba cerca, por lo que ya lo esperaban algunos de sus compañeros.

El pescador fue identificado como Alfredo Pérez, de aproximadamente 38 años de edad. | Foto: Especial.

"A los minutos nos llamó su hijo y nos dijo que su papá se había ido al fondo del mar, que había tenido un accidente".

Dijo que es común que los pescadores se aten al motor para, en caso de resbalar, quedar sujetos y poder regresar al bote.

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"Es la segunda vez que pasa esto, pero la primera, el pescador pudo desaparecer rápido; desafortunadamente, hoy no fue así, todo fue muy rápido y calculamos que se encuentra a unos 25 metros de profundidad".

Idelfonso no pudo ocultar su molestia, luego de que personal de la Secretaría de Marina acudió para brindar apoyo, pero no contaban con buzos para rescatar el cuerpo.

"Traían equipo, pero no buzos, no traían tanques de oxígeno al menos para que alguno de los compañeros entrara por el cuerpo", comentó un testimonio sobre la participación de la Marina. | Foto: Especial.

"No sé a qué los mandaron, traían equipo, pero no buzos, no traían tanques de oxígeno al menos para que alguno de los compañeros encontrara por el cuerpo; queremos rescatarlo ahorita que todavía hay luz".

Dijo que saben que no lo rescatarán con vida, pero al menos quieren entregarlo a su familia para que le brinden sepultura.

Hasta el momento, se esperaba la llegada de buzos para poder sacar el cuerpo del mar.

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JACL/ cr