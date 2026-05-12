Ciudad Victoria.- El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) intensificará la colaboración que mantiene con el Gobierno de Tamaulipas, para contrarrestar el avance del gusano barrenador del ganado en la entidad.

Dámaso Anaya advirtió que el impacto del gusano barrenador en Tamaulipas no es un tema menor y que se requiere la participación de todos los sectores para poder erradicarlo, al recordar que la plaga mantiene 160 casos activos en cinco municipios del sur del estado y acumula 435 contagios desde su detección en diciembre pasado.

“No es algo menor. No es que nada más sea tema de los ganaderos o del gobierno del Estado. Ya está en perros, se puede presentar en humanos, en vida silvestre. Entonces, debemos tener mucho cuidado todos”, alertó el rector de la UAT.

Dijo que en apoyo a la campaña que impulsa el Gobierno del Estado, la Universidad mantiene su colaboración en las zonas más afectadas y que, en ello, participan brigadas de estudiantes y especialistas.

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Explicó que el tema se aborda también desde el punto de vista científico, para el desarrollo de trampas y mecanismos de control para la mosca transmisora.

Enfatizó que es muy importante la participación de la sociedad, y en el caso de los ganaderos, dijo, se darán charlas de sensibilización porque ellos representan la primera línea de defensa contra la plaga.

Tamaulipas refuerza combate al gusano barrenador; destinan 15 mdp para control sanitario Foto: Gaceta UNAM

Añadió que, además de la vigilancia y atención, el Gobierno del Estado está entregando a este sector insumos para la curación de las heridas del ganado y así evitar que se propague la plaga.

Señaló que en zonas donde no hay ganado también debe haber atención de la población, porque el gusano barrenador se está presentando en fauna silvestre y en perros.

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“Necesitamos meternos todos a colaborar. Es una plaga muy fuerte. Su manera de reproducción es demasiado rápida. Entonces, necesitamos tomarlo con la seriedad que debe ser, para evitar entre todos estas cuestiones muy dañinas. No únicamente para el ganado, sino para todas las especies de sangre caliente, incluyendo el hombre”, concluyó.

Asignan presupuesto de 15MDP

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, señaló que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya para el presente año se asignó un presupuesto de 15 millones de pesos para reforzar las acciones de combate y prevención del gusano barrenador del ganado.

Mencionó que las acciones preventivas y de atención se fortalecen mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y los productores.

gusano barrenador. Foto: Especiales

Las diferentes instancias están coordinadas a través de estrategias de vigilancia, capacitación, control sanitario y atención oportuna, con el objetivo de proteger la salud del hato ganadero y salvaguardar la actividad pecuaria en la entidad.

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Varela Flores agregó que se capacitó a 40 médicos veterinarios y técnicos, quienes a su vez han replicado cursos de prevención y atención en diversas comunidades rurales del estado, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en las zonas pecuarias.

“Tenemos más de un año trabajando en acciones precisas contra la plaga del gusano barrenador del ganado, especialmente en los municipios colindantes con los estados de San Luis Potosí y Veracruz, donde se mantiene una vigilancia permanente”, afirmó el funcionario estatal.

Indicó que, mediante las acciones de barrido sanitario, se han tratado más de 120 mil animales y actualmente más de 200 personas trabajan directamente en campo en labores de supervisión, atención y prevención.

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Gracias a la coordinación entre la federación, el estado, los municipios y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, aseguró, no ha existido desabasto de medicamentos, además de que se preparan y distribuyen productos como Negasunt para atender oportunamente los casos detectados.

También destacó el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Comisión México–Estados Unidos para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA).

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, reconoció los avances en el control de la plaga, resultado del trabajo coordinado entre las 54 asociaciones ganaderas locales del estado. Destacó la labor permanente de orientación a las y los productores para preservar la salud del ganado, especialmente de vacas gestantes y becerros recién nacidos, así como la atención oportuna de infestaciones.

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