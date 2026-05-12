Pachuca. - La detención de dos adolescentes ocurrida la semana pasada, presuntamente responsables de un ataque armado en el municipio de Tula, Hidalgo, dejó al descubierto el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, señaló el activista de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Rafael Castelán.

El caso de los adolescentes, uno de 14 y de 15 años estos, fueron detenidos tras perpetrar un ataque armado en contra de una persona en la colonia barrio Alto.

Indicó que en numerosas ocasiones se ha advertido sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos en diversas regiones del estado, sobre todo en el Valle del Mezquital, en municipios como Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia e Ixmiquilpan. Además, señaló que esta práctica también se registra en el municipio de Cuautepec, donde se concentra uno de los índices más altos de robo de hidrocarburos en Hidalgo.

Rafael Castelán indicó que la mayoría de estos casos corresponde a adolescentes varones involucrados en delitos de alto impacto relacionados con el robo de combustible, por lo que en municipios como Cuautepec varios menores han sido detenidos durante operativos contra este ilícito.

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Señaló que las autoridades han sido omisas al no considerar a los menores como víctimas bajo el principio del interés superior de la niñez. Explicó que estos casos deberían investigarse a profundidad; sin embargo, resaltó que únicamente se tiene conocimiento de una carpeta de investigación por el delito de reclutamiento.

Esto, dijo, evidencia la falta de claridad de las autoridades para atender este problema, por lo que se pronunció por la integración de más carpetas de investigación que permitan identificar no sólo a las víctimas, sino también a las redes de captación.

El activista destacó que es necesario incorporar estándares de protección a los derechos de la infancia, ya que de manera recurrente adolescentes han sido detectados en hechos relacionados con diversos delitos. Lamentó además que, en este contexto, el diputado morenista Jorge Luis Rodríguez haya impulsado una iniciativa para derogar el reclutamiento.

Dicha propuesta actualmente se encuentra en discusión en el Congreso local, por lo que se ha solicitado la realización de un parlamento abierto y un análisis más profundo sobre sus implicaciones.

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