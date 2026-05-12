Pachuca. - En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales fueron detenidos mandos policiacos del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, así como un expolicía, presuntamente vinculados con grupos delictivos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Desde temprana hora, un convoy integrado por militares, agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Ministerial ingresó al municipio ubicado en la región Tula, al sur de Hidalgo, donde realizaron diversos cateos en las localidades y en la cabecera municipal.

Posteriormente se informó que, derivado de trabajos de inteligencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio seguimiento a la integración de una carpeta de investigación en la que se acredita la presunta responsabilidad del director de Seguridad Pública municipal, el subdirector de la corporación y un expolicía, por posibles vínculos con la delincuencia organizada que opera en la región.

Se detalló que para cumplimentar las órdenes judiciales se llevaron a cabo tres cateos, en los que fueron localizados diversos indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación correspondiente.

Detienen a mandos policiacos de Tezontepec Hidalgo; investigan presuntos vínculos con delincuencia organizada. Foto: Especial.

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Al respecto, el ayuntamiento encabezado por Ana María Rivera señaló que, tras los operativos realizados en distintos puntos del municipio, incluidas las instalaciones de Seguridad Pública, se concretó el aseguramiento de los mandos policiacos. Se indicó además que la alcaldesa fue notificada de los hechos mientras participaba en un evento oficial.

“Desde el primer momento, esta administración ha coadyuvado y brindado todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el trabajo de las autoridades competentes”, señaló la presidencia municipal.

Asimismo, se aseguró que al director de Seguridad Pública se le otorgó confianza, respaldo y herramientas de trabajo desde el inicio de su designación para fortalecer la seguridad del municipio. No obstante, se afirmó que serán las autoridades correspondientes quienes determinen la responsabilidad de los involucrados y se dejó en claro que no se encubrirá ningún acto de corrupción ni conductas fuera de la ley.

Tezontepec de Aldama ha sido señalado como uno de los municipios con mayores problemas de inseguridad en Hidalgo. En las últimas semanas se han registrado diversas ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas presuntamente con delitos como robo de combustible y narcomenudeo.

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