El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la Modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), consolidando una de las redes de monitoreo de calidad de aire más avanzado del país.

Durante su visita a la Estación de Monitoreo UANL, el mandatario dijo que el nuevo Centro de Monitoreo de Nuevo León estará en el Piso 8 del nuevo Edificio de Fuerza Civil, al que denominarán C5 Ambiental, y que se alista colocar una estación más de monitoreo en el sur de Monterrey, en donde se tendrá una inversión de 11 millones de pesos.

Lee también Mundial 2026 impulsa megainversión en Nuevo León; más de 100 empresas se unen al proyecto estatal

“Quiero decirles que estamos ya muy cerca, yo estimo a un mes de que ahora sí el Estado tenga su piso completo del Centro de Monitoreo y División Ambiental. Ustedes saben que hemos construido un nuevo edificio de Fuerza Civil, es un edificio de 20 plantas y ahí en el piso 8 va a ser el nuevo centro de monitoreo. Le vamos a llamar el C5 ambiental. Va a ser público, va a ser abierto, están bienvenidas las cámaras, están bienvenidos los ciudadanos. Ya iba a estar en tiempo real el sistema completo”, expresó.

“Decirles vamos con todo, vamos a sacar y castigar a la industria y a los agentes contaminantes que siguen dañando a nuestros hijos, padres, familiares y también vamos a reconocer y premiar a esas empresas que se transformaron a las empresas del futuro y hoy cambiaron sus procesos para reducir contaminantes o cero emisiones”, agregó.

Foto: Gobierno de Nuevo León

En el evento también estuvo presente Mariana Rodriguez, titular de Amar Nuevo León, quien hizo un llamado a trabajar en conjunto por el mejoramiento de la calidad del aire.

“El tema no se arregla volteando hacia otro lado y eso aplica para todos. Porque el aire limpio, el agua limpia, la tierra limpia no son un lujo, son un derecho, pero también son una responsabilidad porque no se ensucian solos”, manifestó.

Lee también La Paz se anticipa y activa Operativo Huracanes 2026; despliegan más de 700 elementos

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que gracias a una inversión superior a los 14 millones de pesos gestionada por el gobernador, se adquirieron nuevos equipos de última generación, se rehabilitaron decenas de sistemas existentes y se aseguraron refacciones para los próximos dos años, lo que permitirá una operación continua y confiable del SIMA.

“El derecho a un medio ambiente sano y a un aire limpio guía cada acción de este gobierno. Con esta modernización, Nuevo León da un paso firme hacia una información ambiental oportuna, transparente y rigurosa", señaló.

Foto: Gobierno de Nuevo León

afcl/LL