La alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, anunció el inicio del Operativo Huracanes 2026, con lo que el municipio se convirtió en el primero del país en activar de manera anticipada un plan integral de prevención ante la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales, considerada entre las más intensas de los últimos años.

El operativo contempla la participación coordinada de 732 elementos y el despliegue de 89 vehículos, 17 ambulancias, ocho motocicletas y seis drones para vigilancia aérea. En las acciones colaboran corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos, Marina, Defensa, Guardia Nacional y Cruz Roja, además de organizaciones civiles, voluntarios y representantes de la iniciativa privada.

Como parte de la estrategia, fueron habilitados 32 refugios temporales, ocho en zonas urbanas y 24 en comunidades rurales, con capacidad para albergar a más de 2 mil 450 personas en distintos puntos del municipio, incluidos Todos Santos, El Pescadero, Los Barriles y San Antonio.

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Asimismo, se integraron 12 brigadas especializadas de atención a emergencias, un operativo de vigilancia en 27 cruces considerados de riesgo por escurrimientos y un sistema permanente de alerta temprana conectado al Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).

Quiroga Romero destacó que las acciones se desarrollarán en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la administración estatal del gobernador Víctor Castro Cosío.

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La alcaldesa señaló que, debido a su ubicación geográfica, La Paz es uno de los municipios más expuestos a huracanes en el Pacífico mexicano, por lo que adelantarse al inicio oficial de la temporada, programado para el 15 de mayo, representa una medida preventiva inédita en el país.

El dispositivo operará bajo cinco niveles de alerta —azul, verde, amarillo, naranja y rojo—, con protocolos específicos que incluyen evacuaciones, suspensión de clases y actividades marítimas, así como comunicación permanente con la población mediante medios y plataformas digitales oficiales.

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