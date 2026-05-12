Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León informó que el calendario escolar 2025-2026 permanecerá vigente sin modificaciones para las escuelas públicas y particulares de educación básica en la entidad, por lo que el ciclo escolar concluirá oficialmente el próximo 8 de julio de 2026.

A través de la Secretaría de Educación estatal, las autoridades señalaron que la decisión se tomó en seguimiento a los acuerdos nacionales alcanzados durante la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la que participaron representantes educativos de todo el país.

La dependencia explicó que, aunque la Ley General de Educación contempla la posibilidad de que los estados realicen ajustes al calendario escolar ante situaciones extraordinarias o condiciones específicas de cada entidad, en Nuevo León se determinó mantener las fechas originalmente establecidas para el actual ciclo escolar.

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De acuerdo con el artículo 87 de dicha ley, las autoridades educativas locales pueden modificar el calendario siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio definidos por la Federación.

En ese sentido, el Gobierno estatal indicó que la decisión de no realizar modificaciones responde a la intención de priorizar la continuidad académica y el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación básica.

“La entidad determinó mantener sin cambios el calendario escolar vigente, priorizando el bienestar, la formación académica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, informó la Secretaría de Educación.

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Con ello, las clases en escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas, continuarán desarrollándose conforme al calendario previamente establecido, manteniéndose la fecha de conclusión del ciclo para el 8 de julio.

La autoridad educativa no informó sobre ajustes adicionales relacionados con horarios escolares o medidas especiales derivadas de las condiciones climáticas que se han presentado en semanas recientes en la entidad.

LL