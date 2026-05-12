Mérida. - Después de que la SEP federal canceló la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial de fútbol, el Gobierno de Yucatán anunció cambios en las fechas pero por las altas temperaturas que se están registrando.

El gobernador Joaquín Díaz Mena, en una transmisión en sus redes, confirmó modificaciones específicas para las escuelas del estado.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 26 de junio, mientras que el inicio del siguiente ciclo se mantiene para el 31 de agosto.

Lee también SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

El calendario escolar será así:

Fin de clases: 26 de junio.

Consejo Técnico Escolar: 29 de mayo

Cierre administrativo: 3 de julio.

Regreso de docentes y personal: 24 de agosto

Inicio del ciclo 2026-2027: 31 de agosto

Las autoridades estatales señalaron que la decisión se tomó tras un análisis técnico y pedagógico, considerando también las altas temperaturas que se registran en Yucatán y las opiniones de madres, padres de familia, docentes y directivos.

El ajuste al calendario escolar sucede después de la polémica nacional por la propuesta de terminar clases en junio debido al Mundial 2026, tema que finalmente fue desechado por la SEP a nivel federal.

afcl/LL