Más Información

Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas

Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

Mario Delgado alista reunión con secretarios estatales de Educación; revisarán propuestas para cierre de ciclo escolar 2026

Mario Delgado alista reunión con secretarios estatales de Educación; revisarán propuestas para cierre de ciclo escolar 2026

María, infancia trastocada por embarazo forzado

María, infancia trastocada por embarazo forzado

VIDEO: Con un sí, BTS acepta regresar a México en 2027; Sheinbaum comparte momento de la propuesta

VIDEO: Con un sí, BTS acepta regresar a México en 2027; Sheinbaum comparte momento de la propuesta

Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos

Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos

La Secretaría de Educación Jalisco se deslindó de la decisión anunciada por el gobierno federal para modificar el y terminar las clases el próximo 5 de junio.

“La Secretaria de Educación Jalisco aclara que en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública para concluir el ciclo escolar el 5 de junio”, señaló la dependencia estatal en un comunicado.

Lee también

Así, indicó que la postura de la administración estatal es mantener vigente el calendario que concluye el 30 de junio, pues la modificación representa un impacto negativo para las y los estudiantes, además de que complica la organización de las familias.

Aclaró que los cuatro días en que habrá partidos del Mundial en Guadalajara se suspenderán las labores escolares sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara “con el objetivo de atender las necesidades logísticas y de movilidad derivadas de este evento internacional”.

“Estamos de acuerdo en que las y los docentes tengan mayor oportunidad de descanso, sin embargo los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen a la adecuada formación escolar”, concluyó.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]