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, Ags.- Sin objeción, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la Sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aplicarán el cambio al que adelanta para el 5 de junio el cierre del ciclo 2025-2026.

En un comunicado conjunto firmado por el titular del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, y por la lideresa del sindicato magisterial de la Sección I, Adriana Ochoa, anunciaron que conforme a la disposición emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) se realizará la modificación al calendario escolar, para esta entidad.

“Esta determinación será aplicable para de educación básica y media superior y escuelas normales”, precisaron.

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IEA y SNTE anunciaron que conforme a la disposición emitida por la SEP, se realizará la modificación al calendario escolar. Foto: Especial.
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Las actividades administrativas para docentes correspondientes para el ciclo escolar concluirán el 12 de junio y el 8 del mismo mes se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar que estaba previsto para el 29 de mayo.

Agregaron que se determinó que el receso escolar (vacaciones) finalizará el 10 de agosto y a partir de esta fecha las comunidades escolares retomarán sus actividades para participar en las sesiones de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

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jecg/cr

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