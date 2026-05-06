Aguascalientes.- Alejandra “N”, quien por más de una década anduvo a salto de mata en diversos estados del país, fue ubicada y detenida en Zacatecas.

La Fiscalía General del Estado giró una orden de aprehensión en contra de Alejandra “N”, por el delito de secuestro.

La detenida presuntamente participó en el secuestro de una mujer en complicidad con otras personas, entre ellas Miguel “N”, condenado a 50 años de prisión por ese hecho en septiembre de 2015.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que derivado de indagatorias realizadas por elementos investigadores, se logró establecer la identidad de la ahora detenida, lo que permitió avanzar en la integración del expediente.

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“Tras diversos procesos de litigación, la autoridad judicial concedió la orden de aprehensión en contra de Alejandra 'N', misma que fue cumplimentada con el apoyo de autoridades homólogas de Zacatecas, quienes realizaron su entrega conforme a los protocolos establecidos”, detalló la fiscalía.

Una vez trasladada al estado de Aguascalientes fue puesta a disposición de un juez que le dictó en su contra un auto de formal prisión.

La imputada habitaba un domicilio en la capital zacatecana.

De acuerdo con el contenido de la averiguación previa integrada en su contra, el 25 de septiembre de 2014 diversos sujetos presuntamente privaron de la libertad a la víctima en el interior de un autolavado ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, en esta ciudad.

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Las investigaciones establecen que los agresores golpearon a un hombre, lo ataron de pies y manos, le cubrieron los ojos y lo subieron a un vehículo.

“Durante estos hechos, presuntamente la imputada Alejandra 'N' en compañía de otra mujer, vigilaba la salida del establecimiento para facilitar la comisión del delito”.

Posteriormente, los presuntos secuestradores exigieron a los familiares de la víctima la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su liberación.

Una vez que recibieron el dinero mediante el depósito, el afectado fue abandonado en las inmediaciones del balneario Mundo A, donde recuperó su libertad.

afcl/LL