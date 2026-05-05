Celaya, Gto.- Familiares del hombre muerto a tiros por agentes de Investigación Criminal en la comunidad San José de Guanajuato, señalaron que es falso que el hecho se derivara de un enfrentamiento, como lo difundió la Fiscalía General del Estado.

La persona que falleció, de nombre José Guadalupe, no sabía nada de armas, era jardinero y fue asesinado por los agentes cuando regresaba de trabajar a bordo de su motocicleta, incluso con el uniforme de la empresa.

"Él no hizo nada, él era una persona buena, que tenía a su familia", dijeron sus hermanos y hermanas.

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Un hermano de José Guadalupe desmintió la versión oficial en la que se describe que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron agredidos por hombres armados y al repeler la agresión uno de ellos murió y un agente resultó herido.

Explicó que su hermano y él trabajan en la misma empresa y este 4 de mayo, al terminar su jornada, en el fraccionamiento Álamo Country, se prepararon para regresar a su casa, que su hermano lo hizo después que él en su moto.

A las 5:08 de la tarde, José Guadalupe siguió su trayecto de costumbre y en la calle José María Morelos hizo alto por un señalamiento de agentes investigadores de la fiscalía, quienes “lo cercaron y le dispararon”.

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Expusieron que los policías iban “siguiendo a otros" en el momento en el que su hermano pasó por ahí y le pidieron que se detuviera, y pese a que les dijo que él venía de trabajar le dispararon.

Familiares del fallecido exigieron una investigación objetiva y justicia para José Guadalupe, quien nunca agredió a los “judiciales".

Exigieron a la fiscalía que baje la información en la que incriminan a José Guadalupe, quien era gente de trabajo, con una familia, y a quien aseguran se le negó la atención médica, porque después de que lo lesionaron solo se llevaron a un oficial a un hospital.

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“Queremos que se haga Juticia”, reitiraron.

Por su parte, la fiscalía señaló que espera las expresiones de los familiares de la persona que murió y que tiene el derecho de apoyarse con las pruebas que consideren pertinentes.

Sostuvo que de acuerdo a los datos preliminares el ahora fallecido y las personas que lo acompañaban agredieron de manera directa a elementos de Investigación Criminal que se encontraban cumpliendo funciones oficiales.

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