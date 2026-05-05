Cucurpe, Sonora. - Durante una diligencia de cateo con un despliegue de fuerzas de seguridad coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se logró el aseguramiento de un invernadero clandestino con cultivos de marihuana en el municipio de Cucurpe.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que tras el operativo se aseguró el inmueble.

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Barrio Bachimba, sobre la calle Venustiano Carranza, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Federal Ministerial (PFM), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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Catean invernadero clandestino en Cucurpe, Sonora; aseguran más de 800 plantas de marihuana. Foto: Especial.

Durante la inspección, el personal operativo localizó diversas áreas adaptadas para la siembra y desarrollo de plantas, con condiciones controladas para su crecimiento, lo que evidencia un esquema de cultivo tecnificado.

En el lugar fueron aseguradas 802 plantas de hierba verde con características similares a la marihuana, así como 15 lámparas de calefacción e iluminación y diversos equipos y tuberías utilizados para regular temperatura y ambiente al interior del inmueble.

El cateo fue calificado como positivo, procediéndose al aseguramiento de los indicios relacionados con un probable delito contra la salud en su modalidad de cultivo.

Las Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó el compromiso institucional de participar en el combate de la producción y distribución de sustancias ilícitas mediante acciones coordinadas y estratégicas con los tres órdenes de Gobierno.

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