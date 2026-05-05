Culiacán, Sin. 5 de mayo. - El Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Saavedra uno de los acusados por Estados Unidos, con vínculos con la delincuencia organizada, presentó solicitud de licencia, sin goce de sueldo, para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

A través de un breve comunicado emitido por el Órgano Autónomo de Sinaloa, citó que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en las leyes nacionales y en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado.

La solicitud de licencia, de Dámaso Castro, fue presentada horas después, de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado diera a conocer que evaluaba si este se mantendría en el cargo o era necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.

Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; es uno de los acusados por EU de delincuencia organizada. Foto: Especial.

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La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en la Novena Zona Militar indicó que se mantiene atentas a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal, Castro Saavedra tenga que separarse del cargo.

Sánchez Kondo externó que priva el criterio de inocencia en este y otros casos, por lo que se tiene que esperar a conocer los avances que obtenga la autoridad competente que lleva este caso, por lo que Dámaso Castro, continua en funciones, sin que ello implique, que no esté en análisis su posible salida.

El miércoles pasado, se conoció que los Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la detención provisional con intención de extradición, del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador, Enrique Inzunza, el vicefiscal, Damaso Castro y seis exfuncionarios más de áreas de seguridad.

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