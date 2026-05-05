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El presidente estatal de Morena en Oaxaca, Alejandro Velasco Armas, defendió al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, , acusado por autoridades de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Y se pronunció en contra de la postura del Partido Acción Nacional (PAN), con la cual ha exigido la captura y extradición de Rocha Moya como lo han solicitado las autoridades estadounidenses.

Morena Oaxaca defiende a Rubén Rocha ante postura del PAN; asegura que es “intervencionismo” de Estados Unidos. Foto: Edwin Hernández.
Morena Oaxaca defiende a Rubén Rocha ante postura del PAN; asegura que es “intervencionismo” de Estados Unidos. Foto: Edwin Hernández.

Velasco Armas comparó las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa con el asesinato del ex presidente de México, Francisco I. Madero, en la llamada , golpe militar ocurrido en el año 1913.

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“Me refiero a Francisco I. Madero, en su momento, etapa oscura en nuestro país, que fue la Decena Trágica, por intervención de intereses extranjeros que, por la intervención de Estados Unidos, que, pues sabemos, cómo acabó, que quedó tirado un presidente legítimo de nuestro país, solamente porque no obedecía de una nación externa, de una nación extranjera.

Morena Oaxaca defiende a Rubén Rocha ante postura del PAN; asegura que es “intervencionismo” de Estados Unidos. Foto: Edwin Hernández.
Morena Oaxaca defiende a Rubén Rocha ante postura del PAN; asegura que es “intervencionismo” de Estados Unidos. Foto: Edwin Hernández.

“Parece que el PAN, yo les digo, no tiene memoria; y, sobre todo, no tiene dignidad ni amor propio por sus compañeros. La prefieren o anteponen intereses de afuera, que los intereses de su nación. Y la verdad es que de la oposición”.

El dirigente de Morena en Oaxaca sostuvo que el PAN no se da cuenta del daño que pueden hacer al país y sobre todo a la soberanía de México.

“Nuestro país no es patio trasero ni patio de juego de ninguna otra nación, somos una nación fuerte, una nación soberana y sobre todo una nación que merece mucho respeto”, dijo.

dmrr/cr

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