LA PAZ, BCS.— El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, defendió a su homólogo con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante señalamientos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, y acusó un “intervencionismo”. Pidió al gobierno del vecino país “bajarle dos rayitas” a lo que calificó como agresiones.

“Es penoso que a través de una acusación sin pruebas se esté trabajando esto”, afirmó el mandatario, al sostener ante medios que se trata de una estrategia para desviar la atención.

Refrenda con Rocha Moya

Castro Cosío expresó su respaldo al gobernador sinaloense y aseguró que su relación personal no se verá afectada por los señalamientos, destacó su amistad “sean calumnias o verdades”, dijo.

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“La amistad de un servidor jamás va a ser puesta a prueba por una calumnia o una verdad… yo quiero mucho a don Rubén”, declaró.

Añadió que, en caso de existir responsabilidades, deberán ser determinadas por las autoridades, pero insistió: “Si alguien se porta mal, que sea juzgado, pero eso no quita la amistad".

Cuestiona señalamientos y descarta impacto bilateral

El mandatario vinculó las acusaciones con una “práctica histórica documentada de parte de la CIA”, a las que señaló de recurrir a este tipo de estrategias en distintos contextos.

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“Es el libro negro de ellos. Cuando se ven descubiertos es utilizar la bomba para tratar de echarle humo a la realidad que se está viviendo. Es un intervencionismo directo probado, y con el infundio quieren tapar… es el ABC bien aplicado de parte del imperio para tratar de desvirtuar lo que ellos están haciendo: el espionaje. La CIA tiene una historia de espionaje no solo en América, sino en el mundo”, lanzó.

Al ser cuestionado sobre un posible impacto en la relación entre México y Estados Unidos, lo descartó y respaldó la postura del gobierno federal en defensa de la soberanía.

“No la pone en riesgo… la soberanía no se negocia”, dijo, y añadió: “Espero que Estados Unidos le baje dos rayitas a las agresiones”.

LL