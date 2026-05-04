La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, denunció que existe un “pacto de impunidad” en torno a los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, lo que genera un deterioro en la relación bilateral con Estados Unidos, además de que coloca a México en una situación de riesgo en víspera de la revisión del T-MEC.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora Viggiano aseguró que en el caso de la petición de detención de Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum busca proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no al país, pero viola el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

“Están violando un tratado de extradición que nosotros tenemos firmado desde 1978. Lo están violando. Entonces, francamente no sé qué va a decidir Estados Unidos hacer respecto a esto, pero sí la presidenta está poniendo en riesgo nuestra relación comercial, nuestra relación política, nuestra relación de vecindad, con un país que nos ha costado mucho trabajo, ciertamente, pero hoy nos ha colocado en una crisis donde ella prefiere defender a su autollamada Cuarta Transformación que a México. Realmente, es una fragilidad enorme en la que hoy está nuestro país. Y además es muy penoso frente al mundo, porque creo que a nadie le queda duda que Sinaloa se vive un narcogobierno”, enfatizó.

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Viggiano Austria acusó a López Obrador de haber permitido acuerdos con grupos delictivos durante su administración, y afirmó que la actual presidenta estaría dando continuidad a esa línea.

“La presidenta no está defendiendo a Rocha Moya, está defendiendo a López Obrador, porque él es el que está atrás de todo. Él es el que autorizó hacer los tratos con la mafia, con el narco. O sea, él finalmente en su última contienda dijo: ‘pues es mi última oportunidad’, y se agarró de corruptos, de narcos e hizo todos los pactos de impunidad posibles. Y por eso va a ser muy difícil que este país pueda salir de la situación en la que estamos. Y la presidenta es la única que puede hacerlo”, dijo.

Cuestionó además que el gobierno mexicano no actúe con la urgencia para detener a las diez personas que busca enjuiciar la corte del Sur de Nueva York. “Lo que impulsa el gobierno y la Fiscalía es que haya impunidad. Qué más urgencia hay que todos los días hay muertes en Sinaloa”, expresó.

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Afirmó que el gobierno mexicano estaría intentando frenar las solicitudes de extradición a través de instituciones nacionales, lo que debilitaría la relación con Estados Unidos en el marco del T-MEC.

La senadora cuestionó la actuación del sistema judicial mexicano y acusó al oficialismo de haber debilitado la presunción de inocencia, como lo demuestra la reciente entrega de personas privadas de la libertad a Estados Unidos, lo que evidencia contradicciones en el discurso del gobierno sobre derechos humanos y legalidad. “Han destruido cualquier tipo de presunción de inocencia”, denunció.

Viggiano Austria sostuvo que el gobierno federal prioriza la defensa del proyecto de la 4T por encima del interés nacional, lo que pone en riesgo la relación con Estados Unidos y la estabilidad institucional.

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“¿Cómo es posible que piense que es soberanía defender a Rocha? No, violó la soberanía Rocha, traicionó a México Rocha, porque entregó el territorio al narcotráfico. Entonces, francamente, el oficialismo está simplemente pensando cómo mantiene el poder y cómo protege a sus mafiosos, cómo protege a sus corruptos”, advirtió.

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