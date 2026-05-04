El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó sospechas del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado junto a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Estado”, dijo el titular de la SSPC en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre si las autoridades tenían alguna sospecha sobre posibles vínculos criminales de Rocha Moya.

Sobre el despliegue de seguridad que tiene el gobernador con licencia, Omar García Harfuch indicó que el Servicio de Protección Federal realiza constantemente evaluaciones de riesgo de diferentes funcionarios.

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“Algunos gobernadores o exgobernadores realizan solicitudes de seguridad; [en este caso] no fue solicitud, se le recomendó. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, detalló sobre la escolta del gobernador con licencia.

El secretario de Seguridad aclaró que se consideró adecuado implementar la escolta a Rubén Rocha, al ser exfuncionario de un estado que ha registrado hechos violentos.

Sin embargo, dijo que no hay registro de ningún indicio de que Rocha Moya pudiera ser atacado o siquiera que exista alguna amenaza.

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Omar García Harfuch reiteró que habrá reforzamiento permanente en Sinaloa para pacificar la entidad y señaló que, de los 10 funcionarios señalados por EU, actualmente el único que mantiene el fuero constitucional es el senador morenista Enrique Inzunza, quien no ha recibido seguridad especial de las autoridades.

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