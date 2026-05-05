Culiacán.— Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, está en el estado y cuenta con protección de elementos de seguridad, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien añadió que el morenista ya no cuenta con fuero para evitar ser detenido.

Tras reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, el funcionario afirmó que al morenista se le asignó un cuerpo de seguridad no muy grande de elementos por recomendación del gobierno federal, y no por solicitud de él, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera del lunes.

“El servicio de protección federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente en diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad. En este caso, no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad, no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, precisó ante representantes de medios de comunicación.

En la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, García Harfuch justificó que al ser un exfuncionario de Sinaloa, un estado donde han ocurrido hechos violentos, amerita que tenga escoltas.

Al cuestionarle si el gabinete de seguridad teme que Rocha Moya pueda ser atacado, García Harfuch respondió que no tienen indicios de que ello pueda ocurrir.

“No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera que tenga alguna amenaza”, respondió a pregunta expresa.

Asimismo, rechazó que el gobierno federal sospechara que Rubén Rocha Moya tuviera vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, como acusa el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio, hemos llevado, llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado [Sinaloa] para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”, subrayó.

García Harfuch dijo que hasta donde tiene entendido, Rocha Moya no ha salido del estado de Sinaloa; sin embargo, no ha tenido ninguna aparición pública desde el viernes por la noche que solicitó licencia al cargo por más de un mes, misma que le fue concedida por la mayoría de Morena en el Congreso local.

“Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa”, comentó.

Agregó que el mandatario con licencia ya no cuenta con inmunidad procesal para no ser detenido. “Lo que tengo entendido, ya lo precisará la Fiscalía General de la República: quien tiene fuero es un senador, los demás no; el gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero”, expresó.

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