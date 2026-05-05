La gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, descartó, hoy en Chetumal, capital del estado, que sea buscada por la Drug Enforcement Administration (DEA) y atribuyó tales versiones al momento político que vive México.

“No me busca la DEA. Es completamente una falsedad”, dijo hoy, acerca de su aparición en una presunta lista que contiene los nombres de gobernadoras, gobernadores y legisladores federales, presuntamente investigados por el gobierno estadounidense por sus probables nexos con la delincuencia organizada.

En esa lista aparece en primer lugar, el gobernador de Sinaloa, con licencia, Rubén Rocha Moya.

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Lezama Espinosa fue abordada por la prensa al término de la toma de protesta de bandera de soldados del Servicio Militar Nacional, como parte de la conmemoración del Aniversario de la Batalla de Puebla.

Ahí, se le preguntó si permanecerá al frente del gobierno hasta que termine su quinquenio, que concluye en 2027 de acuerdo con las reformas a la Constitución local para empatar las elecciones estatales con el proceso federal, toda vez que prevalecen versiones sobre una probable invitación a integrarse al gabinete del gobierno federal antes de que finalice su mandato.

“Sí, lo quiero concluir (…) Claro que quiero concluir el quinquenio”, dijo y casi de inmediato, atajó: “Y no me busca la DEA, ¡eh!. Es completamente una falsedad; mentira, me lo inventaron”.

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Señalamientos son información falsa

Al pedirle profundizar sobre el tema, Lezama Espinosa consideró que estos señalamientos son producto del contexto político y de los procesos internos en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dan pie a confrontaciones y difusión de información incorrecta.

“Yo siempre soy respetuosa. Los tiempos políticos a veces son complicados por el golpeteo (…) Y en esta situación de un aumento adelantado, además, en los procesos electorales, hay muchas mentiras (…)

“Yo soy una mujer de 57 años que jamás ha hecho daño a nadie. A mí me enseñaron mis padres a no mentir y en este movimiento, abrazar lo que somos y en lo que creemos”, aseguró, para reafirmar que se mantendrá a la cabeza del gobierno estatal hasta que concluya su mandato.

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