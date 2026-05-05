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Palizada, Campeche. - Habitantes de la comunidad de Santa Isabel, en el municipio de , avisaron del presunto desplome de una avioneta en una zona de difícil acceso, por lo que se estima que la aeronave cayó desde el sábado pasado.

El hecho al parecer , aunque los datos comenzaron a difundirse hasta el inicio de esta semana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó aproximadamente a seis kilómetros de la carretera principal, a la altura de la , en esa localidad.

Testigos señalaron que el incidente ocurrió días atrás, pero debido a lo remoto del sitio, los detalles tardaron en trascender.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un comunicado oficial, aunque ya se reportó movilización de personal para confirmar el hallazgo de la aeronave.

dmrr/cr

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