Palizada, Campeche. - Habitantes de la comunidad de Santa Isabel, en el municipio de Palizada, avisaron del presunto desplome de una avioneta en una zona de difícil acceso, por lo que se estima que la aeronave cayó desde el sábado pasado.

El hecho al parecer ocurrió desde el pasado sábado, aunque los datos comenzaron a difundirse hasta el inicio de esta semana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó aproximadamente a seis kilómetros de la carretera principal, a la altura de la Capilla de la Virgen del Carmen, en esa localidad.

Testigos señalaron que el incidente ocurrió días atrás, pero debido a lo remoto del sitio, los detalles tardaron en trascender.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un comunicado oficial, aunque ya se reportó movilización de personal para confirmar el hallazgo de la aeronave.

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