Dos elementos de la Guardia Estatal perdieron la vida y uno más resultó herido tras una persecución y balacera en el Fraccionamiento Valle Soleado en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron cuando los estatales realizaban recorridos de vigilancia en la zona y fueron atacados a balazos por hombres armados.

Durante la agresión, los tres elementos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego, siendo trasladados por sus propios compañeros al Hospital General de Zona 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hombres armados atacaron a los estatales luego de se encontraban realizando recorridos de seguridad. Fotos: Especiales.

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Sin embargo, uno de los oficiales llegó sin signos vitales, mientras que los otros dos permanecen bajo atención médica y se reportan como graves.

Minutos más tarde, trascendió el deceso de otro de los elementos.

Además, se atendió el incendio de un vehículo relacionado en estos hechos en la calle Margarita de la colonia San Francisco.

Autoridades respondieron respondieron al incendio de un vehículo relacionado en estos hechos. Fotos: Especiales.

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Autoridades piden transitar con precaución

Trascendió que fueron detenidos algunos de los sujetos armados, sin que se especifique el número total.

La Vocería de Seguridad del Estado, dio a conocer que autoridades atendieron la situación de riesgo por lo que recomendó transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento autoridades han reportado el fallecimiento de dos elementos. Fotos: Especiales.

Cabe destacar que en los accesos de ambas colonias, se montaron retenes de seguridad donde elementos de la Guardia Estatal y Ejército Mexicano, revisaban los vehículos que circulaban por la zona, mientras un helicóptero de la SEDENA, realizó rondines de vigilancia.

Hasta el momento autoridades han reportado el fallecimiento de dos elementos. Fotos: Especiales.

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