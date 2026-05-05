Más Información
Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; EU lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado
Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en elecciones de 2027; aspirantes tienen que dejar su cargo
Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice
"Maru Campos miente y debe ser juzgada"; Ariadna Montiel se lanza contra gobernadora tras dichos sobre defensa de Rocha
"Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera"; Morena se pronuncia por visita de Díaz Ayuso y acusa "provocación"
Dos elementos de la Guardia Estatal perdieron la vida y uno más resultó herido tras una persecución y balacera en el Fraccionamiento Valle Soleado en Reynosa, Tamaulipas.
Los hechos ocurrieron cuando los estatales realizaban recorridos de vigilancia en la zona y fueron atacados a balazos por hombres armados.
Durante la agresión, los tres elementos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego, siendo trasladados por sus propios compañeros al Hospital General de Zona 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Lee también Por bullying, autoridades educativas de Yucatán aumentarán número de psicólogos en planteles; buscan atender los focos rojos
Sin embargo, uno de los oficiales llegó sin signos vitales, mientras que los otros dos permanecen bajo atención médica y se reportan como graves.
Minutos más tarde, trascendió el deceso de otro de los elementos.
Además, se atendió el incendio de un vehículo relacionado en estos hechos en la calle Margarita de la colonia San Francisco.
Lee también Autoridades de EU entregan a hombre a la Fiscalía de Sonora; está acusado de violencia familiar
Autoridades piden transitar con precaución
Trascendió que fueron detenidos algunos de los sujetos armados, sin que se especifique el número total.
La Vocería de Seguridad del Estado, dio a conocer que autoridades atendieron la situación de riesgo por lo que recomendó transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
Cabe destacar que en los accesos de ambas colonias, se montaron retenes de seguridad donde elementos de la Guardia Estatal y Ejército Mexicano, revisaban los vehículos que circulaban por la zona, mientras un helicóptero de la SEDENA, realizó rondines de vigilancia.
Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]