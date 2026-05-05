Mérida, Yucatán. El acoso escolar se ha intensificado en los últimos años por el impacto de las redes sociales, lo que obliga a reforzar mecanismos de atención dentro y fuera de las aulas, advirtieron autoridades educativas de Yucatán.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SEGEY) señaló que los casos de bullying detectados en planteles educativos del estado, durante 2025 y el primer trimestre de 2026 suman 300, por los cuales se activaron los protocolos correspondientes.

Al respecto, el secretario de Educación del estado, Juan Balam Várguez, señaló que la estrategia estatal se centra en el programa “Aliados por la Vida”, que aumentará el número de psicólogos para que se atiendan de manera inmediata los casos considerados focos rojos dentro de los planteles educativos.

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El funcionario aseguró que la atención al bullying requiere un enfoque integral, que incluya a la comunidad escolar y a las familias, y reiteró que cualquier caso debe notificarse a autoridades escolares para activar mecanismos de seguimiento y acciones correctivas.

Asimismo, indicó que la Segey cuenta con diversas herramientas para prevenir los casos de bullying, como la guía para docentes “Mi voz importa, digo ¡no! al acoso escolar” y el material “Resolución de conflictos en los centros escolares: ¿cómo mejorar la convivencia en su centro escolar?”.

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Advirtió que el acoso escolar afecta la salud mental de los estudiantes y puede derivar en ansiedad, depresión y abandono escolar, por lo que reiteró la importancia de generar espacios seguros para denunciar.

Insistió en que cualquier caso debe ser notificado a las autoridades escolares para activar los mecanismos de atención correspondientes, los cuales contemplan medidas de seguimiento y acciones correctivas.

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JACL