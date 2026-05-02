Cancún, Q. Roo-. Autoridades estatales y municipales aseguraron Animalandia Maya, un negocio de exhibición de fauna exótica ubicado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

La incursión policial se realizó ayer, luego de que la Fiscalía General de Quintana Roo ejecutase una orden de cateo por hechos posiblemente constitutivos del delito de crueldad animal, penado en la entidad.

En el lugar fueron aseguradas cinco personas identificadas como Félix Sandoval, dueño del lugar y exregidor de Playa del Carmen, Cristian “N”, Ever “N”, Martín “N” y Johan “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

La incursión policial se realizó ayer, luego de que la Fiscalía General de Quintana Roo ejecutase una orden de cateo. | Foto: Especial.

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La Fiscalía indicó que será en el término constitucional previsto cuando se determine su posible participación en los hechos investigados.

El establecimiento operaba con la venta de fotografías a clientes que posaban con felinos exhibidos en el sitio.

Durante el cateo fueron resguardados 16 ejemplares de distintas especies.

Al ingresar al sitio, los elementos constataron que los animales se encontraban en condiciones inadecuadas, toda vez que las jaulas resultaban insuficientes para su tamaño, además de que había acumulación de basura, y no se contaba con personal técnico especializado para el manejo de estas especies.

Los elementos constataron que los animales se encontraban en condiciones inadecuadas, como la acumulación de basura, y no contar con personal técnico especializado para el manejo de estas especies. | Foto: Especial.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, en el lugar se utilizaban productos no aptos para la alimentación de los ejemplares, como suministro de leche de consumo humano.

Entre los animales localizados se encuentran dos monos capuchinos, tres monos araña, dos monos ardilla, dos martuchas, así como un tigrillo, un tigre blanco juvenil, un tigre de bengala, un león africano, un cachorro de tigre blanco, un cachorro de jaguar negro y un mono tití orejas de algodón.

Entre los animales localizados se encuentran dos martuchas. | Foto: Especial.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora, informó que los ejemplares fueron trasladados a dos lugares distintos para su resguardo.

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El funcionario manifestó que la estrategia en este caso, fue distinta, ya que en el pasado el establecimiento ya había sido clausurado en dos ocasiones por el tema de permisos de Vida Silvestre, se ponía al corriente y operaba de nuevo.

Los ejemplares fueron trasladados a dos lugares distintos para su resguardo. | Foto: Especial.

Esta vez, los cargos imputados son por maltrato o crueldad animal.

Por separado, la presidenta municipal, Estefanía Mercado, confirmó las condiciones inadecuadas en que operaba el establecimiento y subrayó que la intervención de la autoridad era una petición recurrente de organizaciones civiles y ciudadanía.

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JACL/cr