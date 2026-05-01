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Cuernavaca, Mor.- Un microbús del , de la Ruta 19, volcó esta tarde sobre la carretera federal Cuernavaca–Yautepec, oriente del estado, dejando varios pasajeros lesionados. El accidente se registró en el tramo correspondiente al municipio de , a cuyo sitio acudieron corporaciones de emergencia y auxilio, así como vecinos de la zona que presenciaron el percance.

El golpe por la volcadura bloqueó las puertas del microbús y para liberar a los pasajeros, los vecinos que llegaron antes que las autoridades rompieron las ventanas de la unidad y extrajeron a las personas que permanecían atrapados entre los asientos.

Los trabajos de rescate provocaron el , y ante la magnitud del accidente llegaron ambulancias de municipios aledaños a Yautepec para el traslado de los heridos a diferentes nosocomios.

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Algunos pasajeros recibieron atención prehospitalaria en el asfalto por paramédicos que llegaron a la zona del siniestro. Hasta el momento, el estado de salud de los afectados se mantiene bajo reserva.

Más tarde, llegaron peritos viales e iniciaron las investigaciones para determinar si el vuelco fue producto de una falla mecánica o el exceso de velocidad.

La unidad siniestrada fue retirada con grúa mientras la Fiscalía estatal levantó testimonios para deslindar responsabilidades legales. No se ha confirmado la situación jurídica del conductor.

El siniestro carretero ocurre justo en el intento del gobierno de Morelos por incorporar unidades eléctricas en sustitución de los microbuses que circulan con alto riesgo por su antigüedad, pésimas condiciones y la falta de mantenimiento. Con ese parque vehicular, los concesionarios demanda incremento de la tarifa mínima de 10 a 15 pesos.

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jecg/cr

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