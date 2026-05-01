Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 34 ejemplares de fauna silvestre que eran comercializados en locales del mercado Lucas de Gálvez, en Mérida, y que no cumplían con la normatividad vigente.

Tras denuncias ciudadanas, personal de la Profepa acudió al citado mercado para realizar visitas a cuatro locales, los cuales vendían ejemplares de fauna doméstica, sin embargo, en dos de ellos se detectó la presencia de ejemplares de fauna silvestre, que no contaba con la documentación que establece la Ley General de Vida Silvestre, por lo que se impuso como medida su aseguramiento precautorio.

En el primer lugar se aseguraron 27 ejemplares: once iguanas verdes (Iguana iguana), cuatro loros de la especie agapornis rosecollis (Agapornis roseicollis), siete de la especie agapornis personata (Agapornis personatus) y cinco aves de la especie pinzones cebra (Taeniopygia guttata).

Los animales fueron canalizados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Foto: Especial

Lee también Cesan a jefe de Protección Civil de Tlaltizapán, Morelos, tras riña frente a primaria; golpea a una mujer

En el segundo sitio, se aseguraron siete ejemplares de aves: un azulejo (Passerina cyanea), cuatro mariposa (Passerina ciris), un loro frente blanca (Amazona albifrons) y un picogordo degollado (Pheucticus ludovicianus).

Los animales fueron canalizados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses